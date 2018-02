Twintiger nodigt rivalen uit en schiet hen dan neer 05 februari 2018

00u00 0

Een 29-jarige inwoner van Sint-Pieters-Kapelle in Herne heeft vrijdagnacht vijf rivalen bij 'm thuis uitgenodigd om hen daarna neer te schieten. Volgens het parket ligt een ruzie over geld of vrouwen aan de basis van de schietpartij.

HLN