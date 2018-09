Twintiger bijt 'foutparkeerder' in gezicht 04 september 2018

Een twintiger uit Dilsen-Stokkem riskeert 18 maanden cel voor meerdere gevallen van agressie. Zijn slachtoffers moesten het vooral ontgelden "als ze hem geen voorrang gaven in het verkeer". Op 25 februari ging hij als een vampier tekeer in een tankstation in Maasmechelen. Een klant had daar volgens hem zijn auto verkeerd geparkeerd. Na een verhitte discussie beet de twintiger de foutparkeerder recht in het gelaat. "Ik kan nu nog niet geloven dat hij dat gedaan heeft. Ik zie de letsels daarvan nog elke dag in de spiegel", beschreef het slachtoffer gisteren voor de rechter. "Ik vind het zelf schandalig", aldus de twintiger, die toegaf dat hij zich moet laten begeleiden. De dader vroeg een werkstraf of een straf met uitstel onder voorwaarden. Vonnis op 1 oktober. (VCT)

