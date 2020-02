Exclusief voor abonnees Twintig procent van bossen vernietigd door branden in Australië 25 februari 2020

De recente bosbranden in Australië hebben meer dan 20 procent van de bossen in het land in de as gelegd. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Ongeveer 5,8 miljoen hectare bossen zijn opgebrand in de staten Nieuw-Zuid-Wales (New South Wales) en Victoria. Het is het meest verwoestende bosbrandseizoen dat ooit is geregistreerd. Gemiddeld gaat elk jaar minder dan