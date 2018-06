Twintig keer zo pikant 09 juni 2018

00u00 0

Speciaal voor zijn verjaardag lanceert Tabasco een versie die twintig keer zo pikant is als het originele pittige, rode sausje. Het geheime ingrediënt? Schorpioenpepers! Al heeft men het sausje wel wat moeten intomen met guave en ananas om het eetbaar te houden. De Tabasco Scorpion Sauce is dan ook dé pikantste saus die ze maakten in 150 jaar. (KM)

