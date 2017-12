Twintig jongeren geven trucker pak slaag 00u00 0

Een vrachtwagenchauffeur is zaterdag in elkaar geslagen door een twintigtal jongeren. De chauffeur moest in Sint-Jans-Molenbeek plots remmen voor een voetganger, hoewel die laatste eigenlijk voor een rood licht stond. De voetganger liet het daar niet bij en sleurde de man uit zijn stuurcabine en begon op hem te slaan.Twintig anderen kwamen hem een handje helpen. Uiteindelijk kon de chauffeur zich bevrijden uit de groep, al werd hij nog even achtervolgd door de jongeren. Toen een politiepatrouille ter plaatse verscheen, viel de groep uit elkaar. De politie kon de hoofdverdachte oppakken, nadat de vrachtwagenchauffeur die had aangeduid. (VDBS)

