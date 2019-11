Exclusief voor abonnees Twintig haatrecensies per uur voor Brugse zaak die foie gras op menu zet 16 november 2019

Een Brugs restaurant ligt onder vuur bij dierenrechtenactivisten omdat het foie gras op de menukaart heeft. Phare de Vie kreeg ontelbare haatmails en negatieve online recensies - tot wel twintig per uur. De actie komt vermoedelijk van Animal Resistance, dat vorige week een foiegrasbedrijf in Bekegem bezette. Phare de Vie kocht daar zijn ganzenlever aan. "Ik heb respect voor mensen die ergens voor vechten, maar niet op deze manier", reageert uitbater Ludwig De Langhe. Radiopresentator en foodblogger Sven Ornelis kroop in zijn pen om het restaurant te steunen. "Gelukkig zijn er ook ontzettend veel klanten die zeggen dat deze negatieve campagne hen niet zal tegenhouden om klant te blijven van deze charmante klassezaak in Brugge", schrijft hij. (MMB)

