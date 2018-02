Twijfelachtige Mertens wellicht gespaard 22 februari 2018

Waarom risico's nemen als je de heenwedstrijd toch met 1-3 verloren hebt? Dries Mertens is onzeker voor de return tegen RB Leipzig. De spits blesseerde zich gisterochtend, op de laatste training voor afreis, opnieuw aan zijn enkel - hij verzwikte hem. Mertens - die in de heenwedstrijd nog geschorst was - stapte wel mee het vliegtuig op naar Duitsland en zit vooralsnog in de selectie. "Zijn blessure is niet ernstig", sprak coach Maurizio Sarri. "We gaan zijn situatie morgen (vandaag, red.) evalueren."

