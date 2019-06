Exclusief voor abonnees Twijfel over Europese toekomst Peeters kop ingedrukt 15 juni 2019

Kris Peeters, vicepremier en Europees lijsttrekker voor CD&V, moet normaal begin juli ontslag nemen om in het Europees Parlement te kunnen zetelen en dus de regering verlaten. Maar volgens 'Het Nieuwsblad' was er binnen de partij twijfel of hij wel degelijk naar het Europees Parlement zou verhuizen, of dat hij alsnog probeert om weer minister te worden. Als hij aan zijn zitje verzaakt, kan hij het niet opnieuw opnemen.

