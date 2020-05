Exclusief voor abonnees Twijfel en gemis Column | Rik Torfs 23 mei 2020



Elke tijd heeft zijn taboes. Daarmee vertel ik niets nieuws. Als één onderwerp vandaag uiterst delicaat ligt, is het psychisch welzijn. Elke poging om er kanttekeningen bij te maken, leidt tot woedende reacties. Typisch voor een taboe, zoals in Vlaanderen lang geleden niets kwaads over het christelijk geloof mocht worden gezegd. Vanwaar dit taboe?

