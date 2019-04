Exclusief voor abonnees Tweeling vrijuit door te felle gelijkenis 09 april 2019

Een tweeling heeft de vrijspraak gekregen voor een vechtpartij aan een Leuvense snackbar. De politie kon op camerabeelden niet uitmaken wie wat deed door hun "sterke gelijkenis". Aanleiding van het gevecht was een valpartij van één van hen over een fiets. Dat werd door een toevallige passant op hoongelach onthaald, wat bij de 28-jarige broers in het verkeerde keelgat schoot. Terwijl de ene de andere probeerde tegen te houden, kwam het toch tot enkele vuistslagen. (KAR)

