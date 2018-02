Tweeling laat vrienden vuurwerk recycleren voor bom 17 februari 2018

In New York zijn een gewezen leerkracht en zijn tweelingbroer in de boeien geslagen omdat ze materiaal verzamelden om bommen te maken. In hun appartement is meer dan 16 kilo chemicaliën gevonden die daarvoor konden worden gebruikt. Christian en Tyler Toro (27) zouden scholieren hebben betaald om vuurwerk uit mekaar te halen en hen het kruit te bezorgen. Wat hun motieven waren, is nog niet duidelijk. In een dagboek zou er sprake zijn van plannen om een aanslag te plegen. Maar volgens de plaatselijke autoriteiten was er nog geen bom vervaardigd en het duo is niet in verdenking gesteld van terroristische feiten. (GVV)