Tweeduizend schoolverlaters verliezen uitkering 06 april 2018

In 2017 hebben 2.106 of 4,4% schoolverlaters in Vlaanderen onvoldoende inspanningen geleverd om een job te vinden of een geschikte opleiding te volgen. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. Dat betekent dat hun recht op een uitkering wordt uitgesteld. Schoolverlaters dienen zich in te schrijven bij de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB als werkzoekende. Dan start hun beroepsinschakelingstijd, de vroegere wachttijd. Die duurt in principe een jaar. Daarna kunnen ze een inschakelingsuitkering of de vroegere wachtuitkering aanvragen bij de RVA. Tijdens dat 'wachtjaar' moeten de schoolverlaters evenwel actief op zoek naar werk, en mogen ze geen passende job, begeleiding of opleiding door de VDAB weigeren. Wie onvoldoende meewerkt, krijgt geen uitkering.

HLN

