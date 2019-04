Tweeduizend Belgische militairen blootgesteld aan giftige dampen JVH

16 april 2019

05u00 0 De Krant Bijna 2.000 Belgische soldaten zijn in Afghanistan blootgesteld aan giftige rook. Die ademden ze in doordat andere buitenlandse militairen jarenlang allerlei afval - huishoudafval, maar ook plastic, olieresten, medisch en chemisch afval - verbrandden in hun kamp.

In het Midden-Oosten, vooral in Afghanistan en Irak, wisten buitenlandse militairen zich jarenlang geen raad met hun afval. Ook op Kandahar Airfield, een basis waar tussen 2008 en 2012 in totaal 1.938 Belgische militairen verbleven, werd per dag 100 ton afval verbrand. Dat schrijft 'De Morgen'. Duizenden Amerikaanse en honderden Nederlandse (oud-)militairen kampen al met longproblemen, hart- en darmklachten. Een officieel Amerikaans meldpunt kreeg 172.000 meldingen binnen. In Nederland denken 200 militairen dat ze ziek zijn geworden tijdens missies in Afghanistan en Irak, waaronder in Kandahar.

Ferre Van de Nadort, een jurist en voormalig beroepsmilitair die de zaak onderzocht, is ervan overtuigd dat er ook Belgen ziek moeten zijn. "Het kan bijna niet anders", reageert hij. "Op Kandahar Airfield werkten en sliepen ze naast de Nederlanders. Ze ademden dezelfde lucht in." (JVH)

