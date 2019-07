Exclusief voor abonnees Tweedehands elektrische wagen al meer waard dan diesel 29 juli 2019

Wie een tweedehands elektrische wagen verkoopt, krijgt daar meer voor dan wie een gebruikte dieselwagen van de hand wil doen, zo blijkt uit een studie van ING. En de restwaarde van elektrische wagens zal de komende jaren nóg toenemen, verwacht het economisch bureau van de bank. "In Nederland heeft de Volkswagen e-Golf na vijf jaar een restwaarde van 40,7% van de oorspronkelijke aankoopprijs. Bij een gelijkaardige Golf met benzinemotor is dat 42,9% en voor één met een dieselmotor is dat slechts 32,6%." Tegen 2025 zal de restwaarde van e-wagens de hoogste zijn, klinkt het.

