Tweede zege op rij voor Douwen-Urnaut BK BEACHVOLLEY in HECHTEL-EKSEL 22 mei 2018

Dat Gelenaar Bob Douwen een kanjer is in het beachvolley, heeft hij al vaker bewezen. Hij vormt dit seizoen tandem met Maaseikenaar Aljosa Urnaut. Het duo won de openingsmanche in Brussel en haalde ook zijn slag thuis in Hechtel-Eksel. In de kwartfinale haakten Kristof Hoho en Micha Willems snel af. In de halve finale gooiden Thibault Vermeeren en Jo Coenen de handdoek door blessureleed. Zo konden Douwen en Urnaut krachten sparen. De andere finalisten - Martijn Colson en Dennis Deroey -hadden in hun kwartfinale een vette kluif aan Christiaens en Vanneste en in de halve finale aan Degruyter en Gilles Vandecaveye. Net als in Brussel eindigden Colson-Deroey op de tweede plaats. Bij de vrouwen wonnen youngsters Sarah Cools en Lisa Van den Vonder. Ze klopten in de finale Julie De Beule en Nina Coolman. Kim Lieckens trad na haar zege met Liesbeth Mouha in Brussel nu aan met Stephanie Van Bree. (PLG)

