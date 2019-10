Exclusief voor abonnees Tweede WR voor Muhammad in twee maanden 05 oktober 2019

Straffe finale gisteren op de 400m horden in Doha: zo'n twee maanden nadat Dalilah Muhammad tijdens de trials in Des Moines het wereldrecord van de Russin Pechonkina uit 2003 met 16 honderdsten scherper stelde (52.20), deed de 29-jarige Amerikaanse er in het Khalifa International Stadium nog een schepje bij. Muhammad finishte in 52.16, voor haar landgenote Sydney McLaughlin, die met 52.23 de derde snelste tijd ooit op dat nummer klokte. Het brons was voor de Jamaicaanse Rushell Clayton (53.74). (VH)