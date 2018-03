Tweede wolf in Limburg doodgereden 12 maart 2018

Heel even leek het erop dat wolf Naya, die nog steeds in Leopoldsburg vertoeft, een mogelijke partner tegen het lijf zou lopen. Afgelopen weekend werd immers meermaals een wolf gespot rond Peer. In dezelfde regio werden ook twee schapen doodgebeten. Niet door Naya, zo bewees haar gps-tracker. Maar aan het verhoopte liefdesgeluk kwam gisterochtend abrupt een einde, toen een mannelijke wolf werd doodgereden in Opoeteren (Maaseik). Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek zal het kadaver uitgebreid onderzoeken. (BCL/MMM)