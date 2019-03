Tweede wereldwijde klimaatstaking op 24 mei 16 maart 2019

Honderdduizenden jongeren en volwassenen hebben gisteren in 123 landen actiegevoerd voor het klimaat. In Brussel werd, met 30.000 à 35.000 deelnemers, het record van de derde spijbelmars geëvenaard. En er is nog meer protest op komst: initiatiefneemster Anuna De Wever heeft een tweede wereldwijde staking aangekondigd op 24 mei - twee dagen voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen. "We rekenen dan op een even grote opkomst als vandaag. Het wordt de voorlopig laatste betoging, al hangt dat nog af van onze politici. Als ze geen structurele maatregelen nemen, blijven we doorgaan."