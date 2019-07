Exclusief voor abonnees Tweede vrouw slachtoffer van zinloos geweld op Gentse Feesten 31 juli 2019

00u00 0

Noa Cornaer, een 22-jarige studente uit West-Vlaanderen, is maandag op klaarlichte dag het slachtoffer geworden van zinloos geweld na een avondje Gentse Feesten. Ze had de nacht doorgebracht op het kot van een vriendin en was 's ochtends op de terugweg naar huis, toen vier mannen haar uit het niets lastigvielen aan de Gentse Stadshal. Noa negeerde het groepje, waarna ze haar plots in de rug aanvielen. De jonge vrouw incasseerde verschillende slagen en verloor zelfs het bewustzijn. "Toen ik wakker werd, waren ze ervandoor met mijn handtas", zegt ze. "De dokters stelden meerdere kneuzingen en een hersenschudding vast. Ik heb een klacht ingediend."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis