Tweede videoref op rij voor Antwerp 10 februari 2018

00u00 0

Scheidsrechter Nicolas Laforge zal vanavond bijgestaan worden door de videoref. Voor Antwerp is dat de tweede keer in twee weken tijd. Vorige vrijdag tegen Waasland-Beveren was The Great Old nog verbolgen over het niet-ingrijpen van de aanwezige videoref bij het betwistbare eerste tegendoelpunt. Enkele weken geleden liet de club ook al weten zelf het materieel te willen voorzien om bij elke thuismatch een videoref te kunnen ontvangen. Coach Bölöni ziet de VAR als een stap vooruit, maar over de toepassing is hij minder te spreken. "Elke stap vooruit is goed, maar het is volgens mij fundamenteel oneerlijk dat er niet bij elke match een videoref is. Voor mij is het alles of niets." Straks in play-off 1 zal er wel bij elke wedstrijd een videoref zijn. Reden te meer dus voor Antwerp om punten te pakken bij Kortrijk en zich bij de eerste zes te scharen. (DPB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN