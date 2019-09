Exclusief voor abonnees Tweede verblijf in Spanje minder populair bij Belgen 19 september 2019

De grote piek in het kopen van een tweede verblijf in de Spaanse zon lijkt voorbij te zijn bij Belgen. Als de huidige trend zich doorzet, zal de verkoop dit jaar 12% lager liggen dan in 2018. "Veel Belgen waren de voorbije jaren aangenaam verrast door wat ze voor hun geld konden krijgen, maar intussen zijn de vastgoedprijzen in Spanje weer gestegen", verklaart Marleen De Vijt van vastgoedbedrijf Azull. "Omdat er opnieuw te veel bijgebouwd werd, verwachten experts wel dat de prijzen voor nieuwbouw opnieuw zullen zakken." De eerste zes maanden van 2019 kochten 1.607 landgenoten een Spaans huis of appartement. (SPK)