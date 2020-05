Exclusief voor abonnees Tweede seizoen Vlaamse 'Love Island' is onzeker 06 mei 2020

00u00 0

Door corona lijkt het tweede seizoen van 'Love Island' ook bij ons verder weg dan ooit. Nu de Britse versie definitief werd verschoven naar 2021, lijkt de kans reëel dat ook Vlaamse en Nederlandse fans zullen moeten wachten op hun dagelijkse reality-afspraak op VIER en RTL. In Groot-Brittannië besliste ITV2 al definitief om het nieuwe seizoen van het datingprogramma in het vriesvak te stoppen, omdat het de veiligheid van de deelnemers en medewerkers niet kan garanderen. Nu dreigt voor onze variant een gelijkaardig scenario. "We zijn nog steeds van plan om een tweede seizoen te maken, want we geloven sterk in het format. Maar voorlopig is het onduidelijk wanneer dat zal kunnen", klinkt het bij SBS, het bedrijf boven VIER en VIJF. "We bekijken alle opties elke week opnieuw." (IDR)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen