Exclusief voor abonnees Tweede seizoen 'Helden van hier: Door het vuur' opent met stellingramp Antwerpen 03 april 2019

Op 24 oktober 2018 stortte een stelling van vijf verdiepingen aan het station van Antwerpen-Centraal plots naar beneden. Een wirwar aan kapotte buizen en stenen bedekte daardoor de drukke Pelikaanstraat, en er moest krampachtig gezocht worden naar mogelijke slachtoffers. Uiteindelijk overleefde één man het ongeluk niet. Het nieuwe seizoen van 'Helden van hier: Door het vuur' opent vanavond met die unieke reddingsoperatie, uit het standpunt van de aanwezige brandweerlui. "Zoiets had ik nog nooit gezien", vertelt adjudant Chris. "Het was totale chaos. We wisten dat wie onder die stelling terechtgekomen was, zwaar gekwetst zou zijn en dat we dingen zouden zien die we in ons leven nog niet gezien hadden. Op zo'n moment is een heel grote concentratie vereist."

