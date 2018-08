Tweede ronde meteen eindstation 31 augustus 2018

Geen derde ronde zoals in 2009 voor Kirsten Flipkens (WTA 57). Aleksandra Krunic (WTA 49) was met 6-1, 6-3 te sterk. De 32-jarige Kempense, die in de eerste ronde nog knap had gewonnen van Coco Vandeweghe (WTA 24), wist op voorhand dat ze geduldig en precies zou moeten zijn om het Servisch verweer te ontmantelen. Daar bleek 'Flipper' toch de nodige moeite mee te hebben. De eerste set ging in 27 minuten naar de handige Krunic. Begin tweede set probeerde Flipkens het tempo hoog te houden om zo de kleine Krunic (1m63) in de verdrukking te krijgen. Die ging daar echter heel vlot mee om en zorgde bij 3-2 voor de beslissende break. Flipkens haalde niet het vereiste niveau - zoals haar voorbereiding een beetje voorspeld had - en zag uiteindelijk na iets meer dan een uur haar US Open tot een halt komen. David Goffin (ATP 10) was een baan verderop ondertussen bezig een voorsprong uit te bouwen tegen de Nederlander Robin Haase (ATP 49). Bij het ter perse gaan leidde de Luikenaar met 6-2, 6-7, 6-3. (FDW)

