Tweede pervert actief aan Gentse unief 15 maart 2018

Ook aan de Gentse universiteit is er een voyeur aan het werk geweest. Een maand geleden werd een 23-jarige student Chemie betrapt bij het filmen van een meisje in de doucheruimtes. Nu blijkt dat hij vooral vrouwen uit zijn rechtstreekse omgeving filmde. "Vriendinnen van hem", zegt een bron bij het dossier. Hij kroop in een douchecabine naast de vrouwen en filmde dan met zijn smartphone. De man zou minstens tien slachtoffers gemaakt hebben, meldt studentenblad 'Schamper'. Het parket voert een onderzoek naar de twintiger en hij riskeert door de tuchtcommissie van de UGent ook van de universiteit gegooid te worden. Of hij de beelden online zette, is niet duidelijk. (OSG)