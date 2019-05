Exclusief voor abonnees Tweede keer brand in half jaar: "Huis was net hersteld" 29 mei 2019

Een felle brand heeft maandagavond drie huizen vernield in het Oost-Vlaamse Geraardsbergen. Het vuur ontstond aan een gaskachel en woedde meteen erg hevig. Twee woningen brandden helemaal uit, een derde liep brand- en waterschade op. Dat huis was vijf maanden geleden óók al getroffen door een brand bij de buren. "Mijn dak was net deze week hersteld", zegt de 75-jarige bewoner. "Het ziet ernaar uit dat ik mag herbeginnen." Eén persoon werd met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht, twee anderen raakten bevangen door de rook. (FEL)

