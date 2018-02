Tweede kans verprutst, nu twee jaar cel voor vader die dronken rijdt: "Als jij fuck you doet naar rechter, doe ik dat ook naar jou" Jelle Houwen

06 februari 2018

00u00

Manolito H. (30), de papa uit Pervijze die in april vorig jaar een tweede kans kreeg na een dronken ongeval waarbij zijn zoontje levensgevaarlijk gewond raakte, is weer betrapt met 2,81 promille achter het stuur. Gevolg: twee jaar cel en definitief zijn rijbewijs kwijt. "Als jij 'fuck you' doet naar de rechtbank, dan doe ik dat ook naar jou", sprak de rechter.

"Ik heb geleerd uit mijn fouten en dit zal me niet meer overkomen. Ik wil de vader zijn die mijn kinderen verdienen." Het klonk oprecht, toen H. in april vorig jaar voor de rechter stond na een bijzonder zwaar ongeval. Hij belandde toen met 1,63 promille in de gracht op een baan waarbij hij 95 reed in plaats van 70. Zijn achterbank was opgeklapt en zijn drie zonen vervoerde hij los in de koffer. Bij de crash werd zijn zoon van 5 door de achterruit geslingerd. Het jongetje belandde in coma.

De procureur wilde H. toen al zwaar gestraft zien, maar politierechter Geert Vandaele gaf hem een zeer menselijke straf: 3 maanden enkelband, 3 maanden rijverbod en een werkstraf van 125 uren. Máár: nul euro boete. "Want jij moet gestraft worden, niet je kinderen", motiveerde Vandaele. Die voelde zich gisteren ferm in zijn hemd gezet toen bleek dat H. op 25 september betrapt werd met 2,81 promille in zijn wagen, en op 22 oktober een onverzekerde vervangwagen bestuurde tijdens zijn rijverbod.

8.048 euro boete

"Weet je wat jij gedaan hebt?", sprak de rechter. "Dít! (met middenvinger hoog in de lucht, red.) Zeggen dat ik die vinger kan steken waar ik wil. En dat na al die tijd en moeite die ik in je heb geïnvesteerd. Ik begrijp het niet. Wel, als jij die 'fuck you' zegt na zo'n vonnis, dan zeg ik dat nu ook."

Manolito H. werd deze keer spijkerhard gestraft: 2 jaar effectieve celstraf, 2 jaar rijverbod, definitief zijn rijbewijs kwijt omdat hij ongeschikt is om te rijden én 8.048 euro boete. Op de koop toe zag de man zijn huwelijk op de klippen lopen. "Ik kan zijn drankgebruik niet meer aanzien", zei zijn ex H.S., die met de kinderen vertrok naar een Facebookliefde, maar zelf 1.640 euro met uitstel kreeg omdat ze de auto had toevertrouwd aan H. Die verliet de rechtszaal als een geslagen hond . Hij riskeert nu ook de herroeping van zijn eerdere milde straf, maar zal allicht eerst beroep aantekenen tegen de straf van gisteren.