Tweede gezin opgesloten in Steenokkerzeel

05 september 2018

Opnieuw is een gezin opgesloten in het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel. Het gaat om een moeder en haar vijf kinderen uit Azerbeidzjan, zo heeft staatssecretaris Francken bekendgemaakt. Het gezin verblijft al jaren in ons land. De asielaanvragen die de moeder heeft ingediend, zijn allemaal negatief afgesloten. Het gezin kreeg dan ook al meerdere keren het bevel om ons land te verlaten. "Illegaliteit van hardnekkige vertrekweigeraars wordt niet langer getolereerd", geeft Francken als commentaar mee op Twitter. Alles wordt nu in gereedheid gebracht om een repatriëring van de familie te organiseren. Dit is, na de Servische familie midden augustus, het tweede gezin dat wordt ondergebracht in het gesloten repatriëringscentrum in Steenokkerzeel. Ons land deed dat al tien jaar niet meer, na een reeks veroordelingen.

