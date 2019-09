Exclusief voor abonnees Tweede explosie in Wilrijk vermeden? 07 september 2019

00u00 0

Is een tweede ramp nipt vermeden in het Ridderveld in Wilrijk? Enkele uren na de zware explosie, afgelopen dinsdag, werd een beschadigde aansluiting aangetroffen ter hoogte van huisnummer 18. Daar stelde Fluvius, tijdens een controle van alle huizen in de buurt, een afwijkende gaswaarde vast. "Onze diensten hebben de gastoevoer meteen afgesloten en de leiding hersteld", zegt Bjorn Verdoodt van Fluvius. Of het om graafschade gaat aan de aansluiting, kan Verdoodt niet bevestigen.