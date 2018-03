Tweede Europese kwartfinale op rij wenkt voor BC Oostende 14 maart 2018

BC Oostende verkeert nog in een euforische roes na de zesde bekerwinst op rij, maar krijgt vanavond opnieuw een cruciale wedstrijd voorgeschoteld met de terugmatch in de achtste finales van de FIBA Europe Cup in en tegen het Montenegrijnse KK Mornar Bar. De landskampioen verdedigt straks een dertien-puntenbonus (84-71) met als inzet een ticket voor de kwartfinale. "Met die ingesteldheid mogen we absoluut niet op het veld komen. Ik zal het nooit toelaten dat we tegen eender welke tegenstander aan het rekenen slaan", stelt coach Dario Gjergja. "We zullen al het mogelijke proberen te doen om door te stoten." Geen makkelijke opdracht tegen dit Mornar Bar, een ploeg met een uitstekende thuisreputatie. "We moeten gepast zien te reageren op hun agressiviteit. Het is weliswaar niet vanzelfsprekend om na de thriller van afgelopen zondag (tegen Aalstar, red.) de mentale klik te maken. Mijn spelers hebben nog geen moment kunnen genieten van de bekerwinst."

