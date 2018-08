Tweede Europese hattrick voor Genk 24 augustus 2018

Ally Samatta scoorde een hattrick voor Racing Genk tegen Brøndby. De Tanzaniaan is de tweede speler van Racing Genk die in een Europese wedstrijd drie keer weet te scoren. Keita deed het in de allereerste Europese match voor Genk in de Intertoto Cup tegen Torshavn uit de Faeröer. (KDZ/JSe)