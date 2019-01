Tweede en derde 'Avatar'-film zijn zo goed als klaar... maar het is nog wachten tot 2020 18 januari 2019

In 2009 verscheen de eerste 'Avatar'-film, die in totaal liefst 2,7 miljard euro opbracht. Met zo'n succes verwacht je doorgaans al snel een vervolg. Toch liet regisseur James Cameron de fans meer dan een decennium wachten op nummer twee... én drie. Beide films zijn volgens de Canadees eindelijk afgewerkt, maar het is nog wachten op de release tot december 2020. 'Avatar 3' zal pas een jaar later verschijnen. Zoe Saldana, Sam Worthington en Sigourney Weaver zullen alvast terugkeren. Zij krijgen het gezelschap van nieuwkomer Cliff Curtis.

