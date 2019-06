Exclusief voor abonnees Tweede eindzege voor Fuglsang "Ik wil geel dragen in de Tour" 17 juni 2019

Net als twee jaar geleden is Jakob Fuglsang (34) de eindwinnaar van het Critérium du Dauphiné. De Deen nam zaterdag de gele leiderstrui over van Simon Yates, op het einde van de koninginnenrit die in echt noodweer werd gereden. Die trui kwam gisteren niet meer in gevaar.

