Tweede chauffeur nog in ziekenhuis 03 april 2018

Er ligt momenteel nog één slachtoffer in het ziekenhuis na de crash: Patrick Van De Velde (61), de tweede chauffeur van de bus. Van De Velde zat naast zijn collega Rudy Veugelen toen die inreed op de vrachtwagen. De man uit Aarschot is nog niet buiten levensgevaar, al is zijn toestand wel al stabieler. De artsen houden hem in kunstmatige coma. Zijn vrouw, zoons en broer zijn in Duitsland en mochten hem al even bezoeken. Alle andere gewonde passagiers zijn in de loop van het weekend uit het ziekenhuis ontslagen. Zij gingen met de ambulance of een taxi terug naar huis. (KBG/SRB)

