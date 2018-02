Tweede 'Buurtpolitie'-film gaat uitstekend van start 13 februari 2018

Na het enorme succes van hun eerste film 'De Buurtpolitie: De Grote Geldroof', is ook de tweede film over 's lands populairste korps uitstekend van start gegaan. Na het openingsweekend staat de teller voor 'De Buurtpolitie: De Tunnel' op ruim 30.000 bezoekers. Hiermee scoort de film bijna 20% beter dan de eerste prent uit 2016, die met ruim 158.000 bezoekers in totaal de tweede meest bezochte Vlaamse film was in dat jaar. 'De Tunnel' staat dan ook in de meeste zalen in de top 5.

