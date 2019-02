Tweede Belgische IS'er voor rechter in Irak 06 februari 2019

Begin maart verschijnt er een tweede Belgische Syriëstrijder voor een rechtbank in Irak. Dat meldt een betrouwbare bron in dat land. Het gaat om Antwerpenaar Bilal Al Marchohi (23), die zich 1,5 jaar geleden overgaf aan de Syrische Koerden. Die droegen hem over aan het gerecht in buurland Irak. Daardoor riskeert hij nu de doodstraf, wat bij de Syrische Koerden niet geldt. In mei van vorig jaar kreeg Tarik Jadaoun uit Verviers die zwaarste straf al voor zijn lidmaatschap van IS - al zou het doodvonnis bij hem nog niet voltrokken zijn. Al Marchohi vertrok in oktober 2013 naar het oorlogsgebied. Hij trad er toe tot IS en schopte het tot commissaris van de religieuze politie. (GVV)