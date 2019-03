Tweede assist Tielemans, maar weer verlies 04 maart 2019

Vier matchen, twee assists, maar wel de derde nederlaag voor Youri Tielemans. Leicester verloor in het slot bij Watford zijn eerste match onder nieuwe coach Brendan Rodgers. Tielemans toonde zich opnieuw solide in de passing en zette Vardy na rust op weg naar de gelijkmaker. Zijn tweede aangever in evenveel matchen. Tien minuten voor tijd mocht Tielemans onder luid applaus van de bezoekende fans naar de kant. Vervolgens gaven The Foxes het nog weg (2-1). (KTH)