Tweede amendement wél een vodje

Premier Michel weet "dat de grondwet geen vodje papier is". Het tweede amendement, dat de regering Michel weer wat uitstel geeft, is dat (letterlijk) wel. Het is haastig neergekrabbeld en ondertekend door onder meer fractieleiders. Dat blijkt uit een post van Kristof Calvo van Groen. Er waren 107 stemmen voor en 36 tegen, van N-VA, Vlaams Belang, Vuye & Wouters en de PP. Terwijl de vorige resolutie minder ver ging, expliciteert een amendement nu dat de regering het pact goedkeurt. Of dat in Marrakesh of New York moet gebeuren, wordt niet verduidelijkt in de tekst - inclusief doorhalingen. Aanleiding voor de aanscherping is de vage repliek die de premier gaf tijdens het debat over de resolutie.

