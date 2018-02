Tweede amateurklasse dreigt voor Lierse 23 februari 2018

Binnen een maand valt de beslissing over de licentiedossiers. Dirk Devos, die namens Sporta de belangen van de profs en jeugdtrainers behartigt, verklaarde gisteren in deze krant dat hij het niet logisch zou vinden als Lierse een licentie zou halen, gezien de financiële problemen. En hij zou wel eens gelijk kunnen krijgen. Volgens de reglementen wordt een club die de continuïteit niet kan garanderen, teruggezet naar eerste amateurklasse. En een club die de continuïteit niet kan garanderen én niet-betaalde schulden blijkt te hebben, moet zelfs naar tweede amateurklasse. Lierse ging vorig jaar een engagement aan om alle opeisbare schulden weg te werken. Op dit moment lijken ze dat engagement niet te kunnen nakomen. CEO Jan Van Elst reageerde bij RTV alvast dat hij beseft dat een licentie er in eerste zit niet inzit. Volgens hem zit eigenaar Maged Samy wel in de laatste lijn met zes mogelijke overnemers. (WDK/KDC)

