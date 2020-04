Exclusief voor abonnees Tweede amateur, derde amateur of provinciale? Lokeren 09 april 2020

No surprise. Lokeren krijgt geen licentie. De voormalige eersteklasser diende een leeg dossier in, puur opdat het later alsnog naar het BAS kan gaan. Wat het ook zal doen. Levert dat niets op, dan moet Lokeren volgend seizoen aantreden in tweede amateur met een aftrek van drie punten. Als het ook nog sportief degradeert, zakt het naar derde amateur, in geval van faillissement - en daar ziet het meer en meer naar uit - wacht zelfs provinciale. Maar zo ver is het nog lang niet, beweert voorzitter Louis De Vries.

