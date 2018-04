Tweede aanwinst voor Beerschot 30 april 2018

00u00 0

Na de derby maakte Beerschot-Wilrijk de komst van Dani Wilms (19) bekend. De middenvelder komt over van KV Mechelen, waar hij nog nooit een officiële match speelde. Wilms tekent voor twee jaar en is is de tweede nieuwkomer op het Kiel, na rechtsachter Dudouit van Tubeke. (DPB)