Twee zware nachten op rij voor Leuvense politie 02 september 2019

De politie van Leuven heeft er een woelig weekend opzitten. Zowel in de nacht van vrijdag op zaterdag als in die van zaterdag op zondag hadden agenten de handen vol met overlast in het uitgaansleven. Meerdere extra patrouilles werden op het terrein gestuurd. Er werd melding gemaakt van nachtlawaai, dronkenschap en enkele schermutselingen. Zes personen moesten in de cel ontnuchteren. Vier anderen werden opgesloten omdat ze de orde verstoord hadden. Eén man werd ter beschikking gesteld van het parket voor geweld tegen de politie. Twee inspecteurs liepen daarbij lichte verwondingen op. Er werden vier pv's opgesteld voor vechtpartijen en twee voor geweld tegen de politie.