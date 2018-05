Twee zwaargewonden in halve triatlon Leuven 22 mei 2018

Twee deelnemers aan de halve triatlon in Leuven, afgelopen zondag, zijn zwaargewond weggevoerd. Een 55-jarige man uit Waarschoot schatte tijdens de fietsproef een bocht verkeerd in en botste op een 37-jarige tegenligger. Op dat gedeelte van het parcours in Wilsele reden fietsers in beide richtingen, gescheiden door verkeerskegels. De vijftiger liep een hersentrauma en verschillende breuken op. Hij verkeerde even in levensgevaar. De dertiger zou breuken aan de ribben hebben opgelopen. Twee dokters die toevallig in de buurt waren, dienden de eerste zorg toe. Daarna werden beiden naar het UZ Gasthuisberg overgebracht. "We zijn vooral bezorgd over hun toestand. De triatleten zijn één grote familie en zitten enorm met elkaar in", aldus de organisatie. "Gezien dit zware voorval denken we eraan om dit deel uit de omloop te halen." (SVDL)

