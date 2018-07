Twee wereldbekers in zes weken tijd? 03 juli 2018

Het armworstelen tussen de ATP en ITF gaat gewoon verder. De mannentennisbond bracht het nieuws dat ze in 2020, in Brisbane, de World Team Cup gaat organiseren, een landencompetitie met 24 ploegen. De ITF antwoordde meteen door de hervorming van de Davis Cup aan te kondigen en eind 2019 een 'World Cup of Tennis', een landencompetitie met achttien naties, te organiseren. Zo kunnen er op goed zes weken van elkaar twee wereldbekers tennis plaatsgrijpen. (FDW)