Twee weken na Meghans huwelijk is haar ex opnieuw verloofd 04 juni 2018

Trevor Engelson (41), de ex-man van Meghan Markle, staat op trouwen. Amper twee weken na haar 'royal wedding' met prins Harry, vroeg Trevor zijn vriendin Tracey Kurland ten huwelijk. De twee zijn sinds november een koppel. Meghan Markle trouwde in 2011 met Engelson, een filmproducer, op Jamaica. Maar twee jaar later vroegen ze al de scheiding aan. Naar verluidt waren de lange afstanden en hun drukke agenda's de boosdoeners. Markle woonde jarenlang in het Canadese Toronto waar ze de reeks 'Suits' filmde, terwijl Engelson in L.A. verbleef. Op vijf uur vliegen van elkaar wonen bleek de doodsteek voor hun relatie, die negen jaar duurde. (MVO)

