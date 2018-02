Twee weken bibberen 20 februari 2018

De winter is nog lang niet voorbij. Deze week zal het elke nacht vriezen - maar da's nog niets in vergelijking met wat ons daarna te wachten staat. Meteorologen voorspellen dat het begin volgende week een pak kouder wordt: tot -10 graden in Vlaanderen en tot -20 in de Hoge Venen. Grote schuldige is een plotse opwarming in de stratosfeer boven de Noordpool, waardoor ijzige lucht naar onze streken wordt gestuwd. Gelukkig zal de zon ons niet in de steek laten, wat de pil van de nachtelijke vrieskou toch enigszins verzacht. Het is al vijf jaar geleden dat Koning Winter zich nog zo laat in het seizoen liet