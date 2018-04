Twee VN-blauwhelmen gedood in Mali 07 april 2018

In het noordoosten van Mali zijn twee blauwhelmen van de Verenigde Naties gedood bij een aanval van jihadisten op hun kamp. Dat meldt de VN-missie in Mali, Minusma. Tien andere blauwhelmen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De nationaliteiten van de betrokken militairen zijn nog niet bekend. De aanval in Adjelhoc, in de noordoostelijke regio Kidal, gebeurde donderdagavond. De jihadisten maakten gebruik van mortiervuur. "Minusma heeft meteen de nodige medische evacuaties georganiseerd en de veiligheidsmaatregelen in het kamp verhoogd", aldus de VN-missie.