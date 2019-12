Exclusief voor abonnees Twee Vlamingen delen geld uit in Oeganda: “Wat ze ermee doen, is hun zaak” Vlamingen zetten ontwikkelingshulp op z'n kop Dietert Bernaers

14 december 2019

00u00 0 De Krant Geef de armste mensen in Afrika elke maand een kleine som geld en laat hen ermee doen wat ze willen: de nieuwste vorm van ontwikkelingssamenwerking is even eenvoudig als revolutionair. Reporter DIETERT BERNAERS en fotograaf JAN DE MEULENEIR liepen in Oeganda in het spoor van 'wilde weldoeners' Steven Janssens en Maarten Goethals. "Iedere mens weet zélf wat het beste voor hem is."

Zenuwen? Toch wel, ja. Je weet nooit hoe mensen reageren. Ofwel dragen ze ons straks buiten in pek en veren, ofwel hebben ze meteen door hoe het in elkaar zit. En dan zal het wel meevallen, denk ik." Maarten Goethals laat zijn woorden volgen door een nerveus lachje. We bevinden ons in Hoima, een kleine stad in het westen van Oeganda, net boven de evenaar. Dadelijk rijden we naar Kyataruga, een dorp in de brousse. Daar zullen ontwikkelingssamenwerker Maarten (41) en filmmaker Steven Janssens (36), allebei van Sint-Niklaas, de inwoners inlichten over hun plannen. "De mensen weten dat we komen", zegt Steven. "Vorige week zijn we iedereen gaan registreren: 139 volwassenen en 217 kinderen. Ze weten dat er een project op til is, maar we hebben niet gezegd wat het precies inhoudt. Iedereen is allicht heel benieuwd, maar wij ook. Naar hun reactie. Voor hetzelfde geld denken ze dat we de duivel in persoon zijn, dat we hun land gaan afpakken en hun kinderen komen opeten." (lacht)

