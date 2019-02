Twee Vlaamse vrouwen in top meest beloftevolle wetenschappers 13 februari 2019

00u00 0

Het Amerikaanse blad Forbes heeft twee Vlaamse onderzoeksters opgenomen in de lijst van meest beloftevolle wetenschappers die onze toekomst zullen bepalen. Hannelore Bové (UHasselt) en Angelique Van Ombergen (UAntwerpen) prijken allebei in de Europese '30 Under 30'-lijst in de categorie 'Wetenschap en Gezondheidszorg'. Bové slaagde erin om roetdeeltjes te detecteren in menselijke stalen zoals boed of urine. "Dit is een heel mooie erkenning en een unieke kans om ons onderzoek internationaal nog meer bekendheid te geven", reageert de 28-jarige uit het Limburgse Pelt. Doctor in de medische wetenschappen Van Ombergen (29) uit Beveren voerde onderzoek naar hoe het brein van astronauten zich aanpast aan een ruimtereis. Ze noemt de vermelding "een hele eer". (PKM/PhG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN