Exclusief voor abonnees Twee vingerafdrukken en gezichtsopname op alle Europese identiteitskaarten 05 april 2019

Alle identiteitskaarten in Europa worden geharmoniseerd. Op de eID van een Europese burger zullen twee vingerafdrukken staan en een gezichtsopname. Dat heeft het Europees Parlement beslist. Met de maatregel wil het identiteitsfraude tegengaan. "Dit leunt sterk aan bij het internationaal paspoort", motiveert Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld). "Ook daar staan vingerafdrukken op." Zij ziet geen problemen met de privacy. "Deze nieuwigheden bieden helemaal geen rechtsgrondslag voor het opzetten van nieuwe databanken op nationaal of Europees niveau. Wat centraal staat, is de veiligheid." In ons land rees al protest over vingerafdrukken op Belgische identiteitskaarten. Jurist Matthias Dobbelaere-Welvaert is daarvoor zelfs naar het Europees Hof gestapt. (FT)

